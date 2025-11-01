Haberler

Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, MASAK koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde eylem planı hazırlandığı bildirildi.

  • Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" yayımlandı.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), eylem planının uygulama ve izleme faaliyetlerini koordine edecek.
  • Eylem planı, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem ve uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesini amaçlıyor.

Türkiye, yasa dışı bahis ve kumarı tartışırken; hükümetten dikkat çeken hamle gece yarısı geldi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" yayımlandı.

MASAK KOORDİNE EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, MASAK koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde eylem planı hazırlandığı bildirildi. Buna göre MASAK, eylem planının uygulama ve izleme faaliyetlerini koordine edecek.

"KAMU DÜZENİ AÇISINDAN CİDDİ TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Genelde, "Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Söz konusu genelgede şöyle denildi:

"Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele; kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Hâlihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir.

Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Plani, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planının uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir.

Bu itibarla Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahsi önlemek için atılacak adımlar

