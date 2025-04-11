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Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu

Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
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Estonya donanması, Rusya'ya giden bir petrol tankerini geçerli bir ülke bayrağı olmadan yasa dışı seyrettiği gerekçesiyle alıkoydu. "Kiwala" adlı petrol tankerinin, Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı belirtilen "gölge filosunun" bir parçası olarak Şubat ayından bu yana Avrupa Birliği'nin yaptırımları altında bulunduğu öğrenildi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Estonya Donanması'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesinde bulunan ve ülke bayrağı olmadan seyreden bir petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu. Başbakan Michal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yetkililerimiz şu anda gemide, geminin yasal statüsünü denetliyor" ifadelerini kullandı.

Estonya Donanması, Yasa Dışı Seyreden Rus Petrol Tankerini Alıkoydu

RUSYA'YA GİDİYORDU

MarineTraffic verilerine göre "Kiwala" adlı petrol tankeri, alıkonulduğu sırada Rusya'ya gidiyordu. Petrol tankerinde Cibuti bayrağı olduğu iddia edilirken, Estonya Ulaştırma Otoritesi, Cibutili yetkililerin tankerin ülkede kayıtlı olduğu bilgisini reddettiğini aktardı.

Estonya Donanması, Yasa Dışı Seyreden Rus Petrol Tankerini Alıkoydu

RUS "GÖLGE FİLOSUNUN" BİR PARÇASI

"Kiwala" adlı petrol tankerinin, Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı belirtilen "gölge filosunun" bir parçası olarak Şubat ayından bu yana AB yaptırımları altında bulunduğu öğrenildi. Tanker, Hindistan'ın Sikka limanından Rusya'nın Ust-Luga limanına doğru gidiyordu. AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç edebilmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

Estonya da Ukrayna gibi kaşınıyor

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

baaal haberi yazan denizden azbucuk anliyor… marine traffic falan… aferin kocum…

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