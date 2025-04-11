Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Estonya Donanması'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesinde bulunan ve ülke bayrağı olmadan seyreden bir petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu. Başbakan Michal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yetkililerimiz şu anda gemide, geminin yasal statüsünü denetliyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA GİDİYORDU

MarineTraffic verilerine göre "Kiwala" adlı petrol tankeri, alıkonulduğu sırada Rusya'ya gidiyordu. Petrol tankerinde Cibuti bayrağı olduğu iddia edilirken, Estonya Ulaştırma Otoritesi, Cibutili yetkililerin tankerin ülkede kayıtlı olduğu bilgisini reddettiğini aktardı.

RUS "GÖLGE FİLOSUNUN" BİR PARÇASI

"Kiwala" adlı petrol tankerinin, Rusya'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı belirtilen "gölge filosunun" bir parçası olarak Şubat ayından bu yana AB yaptırımları altında bulunduğu öğrenildi. Tanker, Hindistan'ın Sikka limanından Rusya'nın Ust-Luga limanına doğru gidiyordu. AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç edebilmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor.