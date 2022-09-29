Eskişehir haber | AK Parti Milletvekilleri Avcı ve Günay, İnönü ilçesinde çeşitli törenlere katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İnönü ilçesine bağlı Oklubalı Mahallesi doğal gaz arzı temel atma törenine katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Avcı, Oklubalı Mahallesi'nin uzun bir süredir doğal gaz talebinde bulunduğuna değinerek, "Yapılan çalışmalar sonucunda mahalleyi besleyecek ana dağıtım şebekesinin imalatına başlanıyor. Bu yatırımın toplam bedeli 10,2 milyon liradır. İnönü ilçemize ve Oklubalı Mahallemize hayırlı olmasını diliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Aksa Enerji A.Ş'ye ve emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Buğday tohumu dağıtım töreni

Daha sonra Avcı ve Günay, ilçede düzenlenen buğday tohumu dağıtım törenine katıldı.

Açıklamada törendeki değerlendirmelerine yer verilen Emine Nur Günay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Ekilmedik tek karış yer kalmayacak' ilkesiyle Eskişehir'de Buğday Yetiştiriciliğinin Artırılması Projesi kapsamında Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerimizde toplamda 688 çiftçimize 364 ton reis buğday tohumluğu teslim edilecektir. Bu projemizin toplam bütçesi 4 milyon 411 bin 764 liradır."

Günay, 4 milyon 44 bin 117 lira bütçeli Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi kapsamında Sarıcakaya, Seyitgazi, Tepebaşı, Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Mihalgazi, Beylikova ilçelerinde 727 çiftçiye 333,6 ton reis buğday tohumluğu teslim edildiğini vurguladı.