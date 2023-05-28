Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oyunu kullandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra okul ziyaretleri yapan Büyükerşen, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Başkan Yılmaz Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen, oylarını kullanmak üzere sabah saatlerinde H.Ahmet Kanatlı Lisesi'ne geldi.

Okula geldiği sırada vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Büyükerşen, seçimin ülkeye güzellikler getirmesini dileyerek, "28 Mayıs yani bugün bütün Türkiye sandıklara giderek oyunu kullanıyor. Bu büyük memnuniyet verici bir durum. Çünkü Türkiye kaderini tayin edecek. Gelecek kuşakların ve Türk ulusunun önümüzdeki 5 yılı kimin yöneteceğini seçeceğiz. Gördüğüm kadarıyla sandığa ilgi çok yüksek. Vatandaşlarımız sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde oyunu kullanıyor. Benim ümidim halkımızın bu sefer çok değerli hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmesidir" dedi.

Büyükerşen çifti okuldan ayrılırken vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Oyunu kullandıktan sonra Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi ve Gündüzalp Ortaokulu'nu ziyaret eden Büyükerşen, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.