Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Belediye Başkanları Buluşması'nda Merkez ve Kırsal İlçe Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mihalıççık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Belediye Başkanları Buluşması'nda merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada işçilerin haklarını alamadıkları gerekçesiyle madende oturma ve açlık grevi yapan işçilere destek verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mihalıççık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Belediye Başkanları Buluşması'nda merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Eskişehir'in merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarını bir araya getiren Belediye Başkanları Buluşması, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Han ilçesinden sonra dördüncüsü Mihalıççık'ta gerçekleştirilen buluşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe katıldı.

Buluşma Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı mahallesinde bulunan kömürlü termik santralin kömür maden ocağında eylem yapan işçileri ziyaretle başladı. İşçilerin haklarını alamadıkları gerekçesiyle madende oturma ve açlık grevi yaparak sürdürdüğü eylemde gelinen süreçle ilgili Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi temsilcileri ve işçiler başkanlara bilgi verdiler. İşçilere haklarının teslimi noktasında desteklerini sunan başkanlar, sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini belirttiler.

Ziyaretin ardından Mihalıççık Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen başkanlar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptılar. Eskişehirlilere en iyi hizmeti verebilmek için bilgi alışverişinde bulunan başkanlar, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler. Toplantı sonrası ilçede yürüyüş yapan belediye başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüler. Buluşma çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.