Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti" Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne görüştü.