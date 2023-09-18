Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti"
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti" Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne görüştü.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti"
NEW YORK - Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne görüştü. Görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ın oğluna futbol topu hediye etti" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika