Erzurum'da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz edildi.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Aşkale ilçesinde 101, Horasan ilçesinde 128 sandıkta belediye başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Çat, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını Aşkale'de AK Parti'nin adayı Şenol Polat, Horasan'da ise İyi Parti'nin adayı Hayrettin Özdemir kazanmıştı.

Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı Horasan'da Hayrettin Özdemir 5.684, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Abdulhatem Bastem ise 5.641 oy almıştı.