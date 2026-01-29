2026 yılı yatırım programı: Erzincan'a 138 proje, 38 milyar TL ödenek

Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 2026 yılı yatırım programı kapsamında Erzincan'a 138 proje için toplam 38 milyar 415 milyon TL tutarında yatırım ödeneği ayrıldığını açıkladı. Karaman, söz konusu projelerle birlikte toplam yatırım büyüklüğünün 12 milyar 252 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Karaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ın cuma günü Erzincan'da gerçekleştireceği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve programları hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda, Erzincan genelinde 2025 yılında yapılan yatırımlar ile 2026 yılı yatırım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaman, yatırım programının tarım, ulaşım, eğitim, sanayi, sosyal hizmetler, enerji ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörü kapsadığını belirtti.

"Bazıları konuşur, AK Parti yapar" ifadesini kullanan Karaman, yatırımların Erzincan'ın kalkınmasına, istihdamına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 138 projenin toplam tutarının 38 milyar 415 milyon TL olduğunu belirten Karaman, yıl başında ayrılan ödeneğin 5 milyar 355 milyon TL olduğunu kaydetti. Ayrıca Sivas-Divriği-Erzincan-Erzurum-Kars Konvansiyonel Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyonu ile sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi projesi için 6 milyar 896 milyon TL ödenek ayrıldığını ifade etti.

Karaman, "Bu yatırımlarla birlikte Erzincan'daki toplam yatırım miktarı 12 milyar 252 milyon TL olmuştur. Tüm projelerin ilimize, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN