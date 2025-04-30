3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı'yla bir arada değiliz

Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı'yla bir arada değiliz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, NOW TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Kanal İstanbul'a karşı olduklarını ve bu projenin neden yapılmaması gerektiğini anlatan bir kitapçık da hazırladıklarını belirterek, "Kanal İstanbul'a büyük bir rant projesi, rant oluşturma projesi olarak bakıyoruz. Çevreye, ekolojiye, su havzalarına vereceği zararlar var. Ayrıca 16 milyon olmuş İstanbul'u 20 milyona çıkaracaksınız, Anadolu'yu daha da boşaltacaksınız. Bizim halbuki tam tersine Anadolu'ya, kırsal kesime akışı sağlamamız lazım. Birinci derece deprem bölgesi olan bir yere 20 milyon insanı getirip koyacaksınız. İstihdam, üretim ve ihracat için yatırım yapacağınız yerde Kanal İstanbul ile uğraşıyorsunuz. Her bakımdan zararlı ve gereksiz bir proje. Kanal İstanbul neden yapılmamalı konusunda Yeniden Refah Partisi olarak bir kitapçık da çıkardık. İşsizlik, deprem tehlikesi varken Kanal İstanbul yerine bunlarla uğraşılması gerektiğini görüyoruz." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA BİR ARADA OLMYACAĞIZ"

Cumhur İttifakı sürecine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Erbakan, ittifaka yeniden katılmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"14 Mayıs'taki süreçten dolayı pişman değiliz. Prensiplerimizi halen şu an iktidarda bulunan yapıya kabul ettirebilirsek, bir an evvel uygulanmasını sağlayabilirsek millete bir fayda sağlamış oluruz diye düşündük. Milletin bunlara çok acil ihtiyacı var, hazır iktidarda olan bir yapı bunları uygulasın düşüncesindeydik. Bunu denemiş olduk. Denemeseydik aklımızda kalacaktı. Ancak maalesef samimi davranmadılar, bunu yerine getirmediler. Seçimin kazanılması için bir sıkışmışlık durumu içindeydiler. Mutabakatı koyduk ve bu şartlarla destek oluyoruz dedik. Ama maalesef bunu yerine getirmediler. Şu anda da bu şartları yerine getirmedikleri için işçi, memur, emekli perişan halde. Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü bir kere sayın Erdoğan lehinde adaylıktan çekildik ama bir kez daha böyle bir şey yapmayacağız. Bu siyaseten de mantıken de doğru bir yaklaşım olmaz. Artık kendimiz partinin genel başkanı olarak, Türkiye'yi yönetmeye talip bir kimse olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağımızı ifade ettik."

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
500

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıumut mergen:

DÜRÜST ADAM

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

bölücü, menfaatçi, fırıldak.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Yeniden Refah Partisi 30 madde sundu bunun hiçbiri yerine getirilmedi hepsi milletin menfaati içindi şimdi ittifak tan ayrılması yerinde bir karar Tebrik ediyorum Erbakanı makam mevki için milletini satmadı helal olsun

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızwktnktmgp:

yürü anca gidersin.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfx98wcvkpj:

seçim zamanı gene bir araya gelirsin samimiyetsizzz utanmaazzz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

hocana çok sadıksın kuru gürültü

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Acaba koprusu varmi atsin? Babasinin mirasini yedi, kendisini hic gelistiremedi, yaziklar olsun oyle Baban olacak ve bos teneke olacaksin…

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Kraaaaaallll. Keşke Anahtar Parti ile ittifak yapsanız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

nazaman oldınki ? lafa bak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

oyun kadar konuş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.