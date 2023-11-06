Enez'de Kaçak Kum Midyesi Operasyonu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi, sürücüye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet'ten adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Enez ilçesinde durdurdukları bir kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 103 çuval içerisinde 1 ton 662 kilo kum midyesi ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Midyeler, teslim edildikleri Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde Saros Körfezi'ne denize bırakıldı.