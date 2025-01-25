Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz." dedi.

Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak'a gelen Bayraktar, ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti, şehrin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Bayraktar, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini aktaran Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 81 ili doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi imkanlarıyla doğal gaz ve petrol keşifleri yaptığını hatırlattı.

"İnşallah 2028'de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz"

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz."

Terörden arındırılan Gabar'da petrol üretimine devam edildiğini ifade eden Bayraktar, arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini söyledi.

Gabar'da günlük 75 bin varil petrol ürettiklerini söyleyen Bayraktar, "Biz kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları 'memleketimizin refahı artsın, ekonomisi büyüsün, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmetleri sunalım' diye yapıyoruz. Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Enerjide hedeflediğimiz noktaya inşallah geleceğiz, buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece gündüz çalışıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye'de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, görev alan parti yöneticilerine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Politika
img

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.