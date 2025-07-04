Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Malatya Valiliğini Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret ederek yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyarete yerel yöneticiler ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.
Bayraktar, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Seddar Yavuz'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da yer aldı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika