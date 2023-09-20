Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki sergide Anadolu tekstilini first lady'lere tanıttı

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde misafir ettiği first lady'lere Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini bizzat tanıttı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde misafir ettiği first lady'lere Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini bizzat tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin sergilendiği programda diğer ülke first lady'leri ve seçkin yabancı davetlilere hitap etti. Türkiye'nin Dokuma Atlası Etkinliği'nin Anadolu'nun eşsiz kültür hazinelerini insanlığın evrensel mirasına katmak amacıyla düzenlendiğini belirten Emine Erdoğan, dünyada ulaşılan en eski dokumanın Anadolu'da bulunduğunu ve günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihlendiği bilgisini paylaştı. En eski dokuma örneğinin Çatalhöyük'teki kazılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bir zamanlar evlerdeki tezgahlarda dokunan sanat, bugün dünya müzelerinde, Rönesans tablolarında görsel bir şölen sunmaya devam ediyor" dedi.

Anadolu'nun çeşitli yörelerine özel "paha biçilemeyen" Türk kumaşlarının beğeniye sunulduğu sergide misafirlerine tek tek bu ürünleri tanıtan Erdoğan, Batılıların brokar dedikleri kemha dokumanın en nadide örneklerinin çok daha erken tarihlerde Bursa ve Amasra'da dokunmaya başlandığını ifade etti. Emine Erdoğan, Osmanlı döneminde kaliteli kumaşların renk ve desenlerinin peşine düşen ajanların olduğuna, dünyanın ilk tüketici kanunlarının İstanbul'da çıkarıldığına değindi. Emine Erdoğan, Türkevi'nde açılan sergideki nadide tekstil eserleri hakkında yaptığı konuşmada, "Keten, ipek, yün, pamuklu ipliklerden doğal boyalarla renklendirilerek dokunan kumaşlarımız, yalnız dayanıklılığıyla değil, sağlığı korumasıyla da değer kazanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Endüstriyel kumaşların kalıcı olmak gibi bir kaygıları bulunmuyor"

Endüstriyel kumaşların kullan at toplumuna hitap ettikleri için kalıcı olmak gibi bir kaygıları bulunmadığını ifade eden Erdoğan, Türklerin tarihte "nano- teknolojinin icadından binlerce yıl önce" hiçbir sentetik içerik kullanmadan su geçirmeyen kıl çadırlar dokuyabildiğini söyledi. Emine Erdoğan, "Türkistan'dan Akdeniz'e kadar farklı iklimlere uyumlu dokumalarımız, muhteşem bir çeşitlilik gösterirken, zaman içinde maalesef bu güzelliklerden de mahrum kaldık. Günümüzde kullanılan kimyasal boyalarla birlikte bitki köklerinden, denizlerden, minerallerden elde edilen renklerin ölümsüzlüğünü de kaybettik" dedi.

Erdoğan, geleneksel malzeme ve üretim yöntemleriyle kadim boyama tekniklerini günümüze uyarlamanın çevre kirliliğini azaltmak anlamına geleceğini belirtti.

First lady'lerden Türk tekstil sektörüne övgü

Türk tekstil sektörünün başarılarına değinen Emine Erdoğan, "Tekstil sektörümüz, halihazırda dünya pazarlarında önemli bir aktör durumundadır. Türkiye Yüzyılı'nda küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, Türk tekstil ustalarının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Envanteri'ne kayıtlı olduğuna değindi. Erdoğan, davetlilerin hayranlıkla incelediği Türkiye Dokuma Atlası Projesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Olgunlaşma Enstitülerine, Ticaret Bakanlığına, Türk Hava Yolları'na ve projede emeği geçenlere destekleri nedeniyle teşekkür etti.

ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri de hazır bulundu. Sergilenen ürünlerden oldukça etkilendiklerini belirten first lady'ler, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirerek, Emine Erdoğan'a Dokuma Atlası Projesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. - NEW YORK