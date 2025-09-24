Emekli Maaşlarında İyileşme Müjdesi

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, birçok insanın tek geçim kaynağının emekli maaşı olmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte bununla alakalı iyileşmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fahiş fiyatlarla ilgili şikayetlerin had safhada olduğunu kaydetti. Konuyla alakalı çalışmaların olduğunu belirten Çopuroğlu, "Bize en çok sorulan soru enflasyon. Bu konuyla alakalı Cevdet beyin bir sözü var; 'Enflasyonda 2025 yılı sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz' diyor. Ama burada esas mesele fahiş fiyat. Fiyat algısında bir düzensizlik var. Bu gerçekten insanların bütçesini olumsuz etkileyen bir şey. Temelinde şu var; vatandaşımız cebindeki parayı harcarken ister istemez hak eden bir fiyatı vermek istiyor. Hak etmemiş bir fiyatla karşı karşıya kaldığı zaman seçeneği olması gerekiyor. Vatandaş bunu bir yere şikayet etmek istiyor. Şikayet konusuyla alakalı kimi ilgilendiriyorsa onunla alakalı da bir tespit olması lazım. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde haksız fiyat artışıyla alakalı uygulamanın hayata geçirilmesiyle biraz vesile olduk gibi. Bu konuda vatandaşın fahiş fiyat noktasındaki şikayeti had safhada. Ürün üreten kişinin araştırması karşısında fiyatlarla alakalı tuhaf rakamlar çıkıyorsa bence burada denetim mekanizmasını biraz daha artırmamız gerekiyor. Burada vatandaşımızı içine dahil ediyoruz. Vatandaşımızın en çok şikayet ettiği bu. Bununla alakalı notlarımızı alıyoruz, ilgili bakanlıklarla iletişime geçiyoruz, dönüp vatandaşa haber veriyoruz. Haksız fiyat artışıyla alakalı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet beyi ziyaret ettik, ondan rica ettik. Haksız fiyat artışları ile ilgili aplikasyon var, bunu indirebiliyorsunuz veya e-devletten müracaat edebiliyorsunuz. Üzerine çok yüksek kar koyanlar bu işten korkması lazım, işini dürüstçe yapan esnafımıza kimsenin lafı olamaz" dedi.

"0850'lü hatları meclise taşıyacağız"

0850'li numaralardan çok fazla aranma olduğunu ve bu konuyu meclise taşıyacaklarını ifade eden Çopuroğlu, "0850'li numaralardan bizi sıkça arıyorlar. Özellikle 'internetiniz bitti' diyor, öyle bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde bir dolandırıcı aradı; arayan kişi kurumsal havada arıyor ama kurumu temsil eden bir profesyonellik olmuyor. Bu arada olan gerçek arayanlara oluyor. Vatandaşımızı koruma noktasında bu kamunun işi, notumuzu aldık. Çünkü telefon çaldığında size isminizle hitap ediyor, bir inandırıcılığı var. Böyle olunca bankalardan aradıklarında sordukları sorulara korkarak cevap veriyorsunuz. Bunun önüne geçebilecek pratik bir çözüm olması lazım" şeklinde konuştu.

"Kayseri OSB'nin en büyük problemi atık"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin en büyük probleminin atık olduğunu dile getiren Çopuroğlu, "Şu anda Kayseri OSB'nin en büyük problemi atık. Atıkları bir yere kaldırıp atmanın bir maaliyeti var. Maalesef organize sanayi bölgelerinde arıtmayla alakalı Türkiye'nin her yerinde benzer bir durum var. Arıtmayla alakalı hızlıca bir çözüm bulunması lazım. Çünkü buraya kurulacak tesis sadece OSB'nin ihtiyacının çok daha ötesinde bir tesis oluyor. Bununla alakalı çıkan atığı yakabilecekleri ve bertaraf edebilecekleri sertifikalı firmalar olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte emekli maaşlarıyla alakalı iyileşmelerin olacağını sözlerine ekleyen Çopuroğlu, "Özellikle yaşlı, çalışma imkanı olmayan birçok insanın tek geçim kaynağı buysa bunu herhangi bir şekilde göz ardı etmek mümkün mü? Şunun da bilinmesini istiyorum; sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde bilgiler iletiliyor. Önümüzdeki süreçte bununla alakalı iyileşmelerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu iyileşmelerle alakalı oran nedir, ne değildir önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Milletvekili Dursun Ataş ile uyum sorunu yaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Çopuroğlu, "Dursun Ataş ile uyum sıkıntısı çekmiyoruz. Milletvekili sayımız 5'di, 6 oldu. Burada önemli olan mesele vatandaşın ne düşündüğü. Neticede oyu vatandaştan alıyoruz. Vatandaş bunu kabul edip sandığa yansıtırsa başımız, gözümüz üzerine. Biz burada kendi içimizde 6 milletvekili ile çalışıyoruz ama 10 milletvekili de bizim milletvekilimiz. CHP'li Aşkın Genç de bizim aynı okulda okuduğumuz arkadaşımız" dedi. - KAYSERİ