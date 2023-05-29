Elazığ'da seçim sonucu coşkuyla kutlandı

ELAZIĞ - Seçim sonuçları Elazığ'da Cumhur İttifakı tarafından coşkuyla kutlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıkların şu ana kadar yüzde 99'u açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.10, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.90 olarak açıklandı. Bunun üzerine Elazığ'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen partililer araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı önüne platform kurularak kutlama yapıldı. Kutlamaya yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmura rağmen ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile sloganlar atan partililer seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Bir kurgu geliştirdiler, senaryo yazdılar, tuzak kurdular ama tuzak kuranların en hayırlısının rabbimiz olduğunu unuttular. Aziz milletimiz sizin tuzaklarınızı başınıza yıktı. Adına millet ittifakı dediler ama milletimiz dışında orada ne kadar hain ve melun yapı varsa hepsini içerilerine aldılar. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardı vatanına, milletine, bayrağına ve devletine aşık insanlar vardı. Diğer tarafta Kandil'den FETÖ'den DHKP-C'den ve terör örgütlerinden mesajlarla ve talimatlarla istikameti çizilen Millet İttifakı vardı. Milletimiz kararını verdi. 28 Mayıs akşamı milletimiz yeniden bir daha Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Kendilerine 28 Mayıs Demokrasi şölenini yaşatan Allah'a hamd olsun diyerek cümlelerine başlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sandığa giden demokrasimize, milli irademize ve geleceğimize sahip çıkan kutlu zaferimize imza atan siz değerli hemşerilerime canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bugün 85 milyon vatandaşımız, demokrasimiz, eser ve hizmet siyaseti kazandı. Bugün Türkiye ve cumhurbaşkanımıza gece gündüz dua eden dünya mazlumları kazandı. Milli iradenin üstünlüğüne inanan milletin adamı kazandı. Bugün Kandil'e sırt dayayanlar kandilden talimat alanlar kaybetti. Milletiyle el ele kol kola yürüyen Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Cumhur İttifakına destek veren diğer siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından parti önündeki kutlamalar sona erdi.