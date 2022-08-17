Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı Açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısında, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmelerin değerlendirildiği, önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci...

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısında, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmelerin değerlendirildiği, önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci kapsamındaki çalışmaların üzerinde durulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmeler değerlendirilmiş, önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci kapsamındaki çalışmalar üzerinde durulmuştur." bilgisine yer verildi.

Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmelerin dikkate alınarak Türkiye'nin enerji sektörü görünümünün ve gelecek dönem potansiyel eğilimlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçlarının gözden geçirildiği ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak, nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak 'Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır."