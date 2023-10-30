Edirne'de Meriç Nehri'nde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
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Edirne'de yapılan operasyonda, Meriç Nehri'nde bir şüphelinin şişme botla kaçakçılık yapmaya çalıştığı tespit edildi. Şişme botta yapılan aramada 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Meriç Nehri'nde şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin Meriç Nehri'nde şişme botla karşıya geçmeye çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce durdurulan şişme botta yapılan aramada çuval içerisinde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan bottaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika