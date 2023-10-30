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Edirne'de Meriç Nehri'nde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de yapılan operasyonda, Meriç Nehri'nde bir şüphelinin şişme botla kaçakçılık yapmaya çalıştığı tespit edildi. Şişme botta yapılan aramada 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.