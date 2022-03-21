Dünyada bir ilk, devlet başkanı düzeyinde ilk metaverse çalıştayı

Geçtiğimiz yaklaşık 20 yılda, Milli Teknoloji Hamlesi ve destekleyici programlarla ülkemizin dijital ekosisteminin yapıtaşları Sistematik bir şekilde ve titizlikle yerlerine yerleştirildi ve ülkemizin bu alanlarda liderlik konumuna gelmesi istikametinde önemli mesafe alındı"dedi.

Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından tarafından düzenlenen Metaverse Programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Meteverse Forumunun dünyada bir ilk olduğunu belirterek "Bu forumda, bir siyasi parti, bir devlet liderinin himayesinde ilk defa olarak "metaverse" kavramını fütüristler ve akademisyenler ile ele alıyor olacak. Bu etkinlikte, gündemimize yeni girmiş olan bu kavramın hayatımıza ve değerlerimize etkilerini hep beraber konuşuyor olacağız. Bu sürecin ülkemize açabileceği fırsat pencerelerini ve gündemimize getireceği riskleri - beraberce - değerlendiriyor olacağız" dedi.

Dünyanın içinden geçmekte olduğu dijital dönüşüm sürecine dikkat çeken İleri," İnternet teknolojileri ile başlayan bu süreç, Mobil iletişim, Büyük Veri, Yapay Zeka teknolojilerinin gelişmesi ile yeni bir aşamaya ulaştı. Son dönemde ise Web 3.0, blok zincir ve tüm bu teknolojilerin beraberce mümkün kıldığı, adeta tüm hayatı bir "Sanal Dünya" ya çevirmek iddiasında olan sanal dünya teknolojileri ile hızla ve hızlanarak ilerliyor. Bu sürecin etkilerine ne kadar vurgu yapsak azdır. Bu dönüşüm, yaşam tarzımızı, ekonomimizi, hukukumuzu, üretim modellerimizi ve dolayısı ile siyaset anlayışımızı etkileme iddiasında bir süreç olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusunun, teknolojik gelişmeleri hızla içselleştirme potansiyelinin, değişimlere hızla adapte olabilen iş kültürü ve coğrafi konumunun bu dönüşüm sürecinde de önemli avantajlar sağladığına vurgu yapan İleri, AK Parti iktidarı döneminde iş başında olan devlet aklı işte tüm bu avantajları kullanmak ve Türkiye'yi dijital çağda ön plana taşımak noktasında adeta seferber olmuş durumda. Geçtiğimiz yaklaşık 20 yılda, Milli Teknoloji Hamlesi ve destekleyici programlarla ülkemizin dijital ekosisteminin yapıtaşları Sistematik bir şekilde ve titizlikle yerlerine yerleştirildi ve ülkemizin bu alanlarda liderlik konumuna gelmesi istikametinde önemli mesafe alındı" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda ulusal yapay zeka strateji belgesi ve milli uzay programı gibi teknoloji yol haritaları oluşturulduğunu anımsatan İleri," Teknopark-OSB yatırımları artırıldı, Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek mevzuatlar hazırlandı, Ar-Ge Merkezleri açıldı, yazılımcı ve nitelikli iş gücü yetiştirmek noktasında ise birçok program hayata geçirildi. Bunların da ötesinde, bu atılımı geleceğe taşımak adına, gençlerimizi motive etmek, kültürel iklimi inovasyon odaklı hale getirme noktasında tüm Anadolu'muz bilim merkezleri ve BİLSEM'lerle donatıldı. Geldiğimiz noktada: savunma sanayinden uydu teknolojilerine, elektrikli otomobile, geniş bir yelpazede ciddi bir yerlilik oranı yakalanmış durumda. Özellikle savunma sanayinde, teknoloji geliştirmenin de ötesinde, dünyaya savaş dinamiklerini etkilemeye namzet iddialı kavramlar, tasarımlar ve ürünler kazandırmış durumdayız.

Bu esnada özel sektörlerde de ciddi atılım yaşanmış ve geldiğimiz nokta itibariyle 6 adet Unicorn (yani değerlemesi 1 milyar doları aşan firma) çıkmıştır. Savunma sanayinde yakaladığımız ivmeyi, genel itibariyle dijital platform teknoloji alanlarına yaygınlaştırma, özellikle yeni oluşan mecralarda teknoloji geliştirmenin de ötesinde, "Kavram" geliştirme ve "Tasarım" süreçlerine dahil olmak vakti geldi diye düşünüyoruz. Zira biz biliyoruz ki, bizim katkımız olmadan, tamamen farklı coğrafyalarda tasarlanan teknolojik platformlar ve mecralar, bizim ruh ve medeniyet dünyamıza her zaman bir nebze yabancı kalıyor" açıklamasında bulundu.

ATO Congresium'da düzenlenen Forum Metaverse Programına; Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri, Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Ömer İleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arttırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyenin fiziki hali takdim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika