Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile Bağdat'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve İslam karşıtlığı konusunda ortak adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkileri ile İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alındı. - BAĞDAT