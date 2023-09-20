Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı. Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, 'Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.' ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Politika