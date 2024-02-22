Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı'nda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO