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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ ile Mücadele ve Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ ile Mücadele ve Ekonomik İş Birliği Vurgusu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Braze'nin Dışişleri Bakanı sıfatı ile ilk kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ve Letonya arasındaki ikili ilişkiler, sağlam temeller üzerinde güçlenmeye devam ediyor. Bu konudaki irademizi, değerli meslektaşımla bugün bir kez daha teyit etme imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılmasını hedefliyoruz. Ekonomik iş birliğimizi hem geliştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Ticaret hacmimiz son yıllarda önemli artış kaydetti. İnanıyoruz ki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize yakın zamanda ulaşarak, bu hedefi daha da yükselteceğiz" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ SOMUT PROJELERLE GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Ticaret, müteahhitlik ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok sektörde iki ülke ilişkilerinin daha ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, "Letonya ile tesis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi bu anlamda çok önemli bir mekanizmadır. Komitenin 2'nci toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca şirketlerimiz Letonya'ya daha fazla yatırım yapma konusunda istekliler. Biz de şirketlerimizi bu konuda cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bu noktada zaman zaman bazı sorunlarla karşılaştığımız biliniyor. Bu konuyu da sayın meslektaşıma ifade ettim. 2 NATO müttefiki olarak savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu alandaki iş birliğimizi somut projelerle güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, mevkidaşıyla terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını söyleyerek, "Özellikle FETÖ ile mücadelede daha kuvvetli iş birliği ve somut adımlar atılması beklentimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız. Görüşmelerimizde ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ve güncel bölgesel meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Letonya, AB üyelik sürecimize tam destek veren ülkelerden biri. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Aynı netice ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyorum. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik. Türkiye olarak uluslararası hukukun dünyanın hem kuzeyinde hem de güneyinde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması için çaba gösteriyoruz. İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak Filistinlilerin kendi ülkelerinde, kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz" diye konuştu.

'GÜVENLİĞİN VE SAVUNMANIN ÖNEMİNİ ANLIYORUZ'

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Türkiye ve Letonya arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30'uncu yılının kutlandığını aktararak, "Biz gerçekten güvenliğin ve savunmanın önemini anlıyoruz. NATO'da müttefikiz ama son derece önemli coğrafi bölgelerde yer alıyoruz. Türkiye'nin güneyinde yaptığı ve NATO'nun tamamı için yaptıkları takdire şayan. Biz güvenliğimizi ve savunmamızı önemli bir husus olarak değerlendiriyoruz. Savunma harcamalarımızın yüzde 3'ünden fazlasını aktarıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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