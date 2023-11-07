Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve Ukrayna'daki savaş ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile görüştü. Fidan görüşmede, " Ukrayna'daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli. Taraflar arasında irade oluşursa Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" dedi. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsrail'in şiddet yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini belirten Fidan, "Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Fidan, " Ukrayna'daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli. Taraflar arasında irade oluşursa Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Fidan'ın Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın, uluslararası hukuk temelinde, barışla sonlanmasını arzu ettiğini belirttiği öğrenildi.

Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki insanlık trajedisi de ele alındı. İsrail'in şiddet yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini kaydeden Fidan'ın, "Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz" dediği öğrenildi.

Gazze'de uygulanan zulüm ve vahşet karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirten Fidan, bir an önce tam ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılmasının temini, kalıcı barış yönünde adımlar atılması için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını da anlattı.