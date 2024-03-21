Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Nükleer Enerji Zirvesi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor. - BRÜKSEL