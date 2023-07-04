Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yönelik saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı basın açıklamasında, Filistinli kardeşlere yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırılarının derhal durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını ve bu saldırının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" dedi.