Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yönelik saldırıları kınadı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı basın açıklamasında, Filistinli kardeşlere yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırılarının derhal durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını ve bu saldırının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"
"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" dedi.