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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yönelik saldırıları kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı basın açıklamasında, Filistinli kardeşlere yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırılarının derhal durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadıklarını ve bu saldırının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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