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Devlet Bahçeli Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katıldı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin millet ve devlet için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, "1320" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bahçeli, kabine geçerek oyunu kullandı.

Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi

"Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum."

Bahçeli, seçim sonuçlarını nereden takip edeceği sorusuna, "Partiye geçiyorum şimdi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Politika

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