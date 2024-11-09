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Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti

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Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Atatürk'ün de en sevdiği şarkı olan 'Fikrimin İnce Gülü'nü dinleyerek Ankara'da turladığı anlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası da dikkat çeken diğer bir ayrıntı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, genel başkan Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bir kez daha hatırlattı.

KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU BİLİNİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Garajında çok sayıda klasik otomobili var. Onlardan biri olan 06 MHP 009 plakalı otomobilin başına geçen Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında olduğu bilinen "Fikrimin İnce Gülü" parçası ile Ankara sokaklarında tur attı.

Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ'NÜ DİNLEDİ, ANKARA SOKAKLARINDA TURLADI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

KONTAKTAKİ OSMANLI TUĞRASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası ise dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti

Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Senin yüzünden partiyi bıraktık Ama ülkümüzden vazgeçmedik Serok bahçeli bey

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

kafayı DEM lerse olacağı bu trafiğe yakalanmamış ama millet yakalar:)))

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

partiyi sayende bıraktık

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

O değilde bu bunaklar yüzünden bu millet ne bedeller ödüyor. Adam dalga geçer gibi. Millet aç aç. İnsanlar geçinemiyor. Ölüyor. Adam gezmelerde

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Umurumdamı dünya adlı şarkıyı çal sana yakışır

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Haber Yorumlarıben ben:

Babaaa

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

boş adam boş işlerle uğraşır

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Haber YorumlarıHarun Demir:

Yazık Türkiyem ne hale gelmiş

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

emekli 12500 le perişan

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Haber Yorumlarıismail bey :

Dağlara gel dağlara parcasi yakışır ona..

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