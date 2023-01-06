DEVA Partisi kurucusundan olay hareket! Firari FETÖ'cülerin paylaşımını beğendi

DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Tuğba Tapsız, sosyal medya hesabından dikkat çeken beğenilerde bulundu. Tapsız, firari FETÖ'cülerin Twitter'daki paylaşımlarını beğendi.

DEVA PARTİSİNİ ÖVDÜLER

Tuğba Tapsız'ın, Adem Yavuz Arslan ve Ergün Babahan'ın DEVA Partisi'ni öven paylaşımlarını beğendiği görüldü.

TUĞBA TAPSIZ KİMDİR

DEVA Partisi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 1993 yılında Adana'da doğdu. 2017 yılında Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. ÇÜ Diplomasi Kulübü'nü kurdu ve başkanlığını yaptı. Ulusal Gençlik Parlamentosu'nda 2 yıl yürütme kurulu üyeliği yaparak, 81 ildeki gençlikten sorumlu olarak görev aldı. 2014 yılında Habitat Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı ve finansal okuryazarlık birçok projenin eğitmeni oldu. Projelerin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına katıldı. Adana Kent Konseyi'nin Gençlik, Kadın, Engelli Meclisleri'nde çalıştı. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük esasıyla çeşitli görevler aldı. 2016 yılında Kader Ankara Genç Kadınlar İçin Siyaset Okulu'ndan mezun oldu. 2019 yılında Boğaziçi Siyaset Okulu'ndan mezun oldu. Aynı yıl Almanya Dış İşleri Bakanlığı davetiyle gerçekleşen Almanya Çalışma Ziyareti'ne katıldı.