Destici: Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir - Haberler

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını belirterek, " Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Müsilaj ve imarla ilgili düzenlemeler içeren 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Destici, plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekerek, tüm dünya ülkelerinin plastik ambalajlarla ilgili kısıtlamalar getirdiğini ve bu konuda Meclis'in de somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD'nin, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını vurgulayan Destici, "Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD'nin FETÖ'yle, PKK'yla yapmak istediklerinin, Türkiye'deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin ve iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz. Bu siyasetçilerden, ABD'nin uluslararası platformlarda ve bölgemizde taşeronları aracılığıyla gerçekleştirdikleri Türkiye'ye yönelik hamlelerine karşı bir cümle duydunuz mu? Ben duymadım. Milletimiz de duymadı" dedi.