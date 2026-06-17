Dervişoğlu: Devlet egemenliği temel norm haline gelmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin, "Bundan sonra beklentimiz açıktır, devlet egemenliği yeniden temel norm haline gelmeli, bölgemiz askeri müdahalelerle, işgallerle ve vekalet savaşlarıyla anılmaktan çıkmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, muharrem ayının kutlu ve hayırlı olmasını diledi.

ABD ile İran arasındaki mutabakata değinen Dervişoğlu, özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, bu savaşın bedelini dünyanın her yerindeki sıradan insanların da ödediğini belirterek, "Bundan sonra beklentimiz açıktır, devlet egemenliği yeniden temel norm haline gelmeli, bölgemiz askeri müdahalelerle, işgallerle ve vekalet savaşlarıyla anılmaktan çıkmalıdır." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşananların, Türkiye'nin dış politikada soğukkanlı, itidalli ve temkinli olmasının önemini gösterdiğine işaret eden Dervişoğlu, "Hariciyemizde bu geleneği hala sürdüren diplomatların bulunmasından her zaman memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, bu süreçte Türkiye'yi kendi ideolojik tutkularına, kimlik hesaplarına ve iç politika kavgalarına alet etmek isteyenleri de gördüklerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ABD-İran mutabakatının belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ermesi durumunda Orta Doğu'da yeni bir denklemin ve pozitif bir iklimin kapısının aralanacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, İran'ın kendi halkının refahına ve özgürlüğüne odaklanmasını, Lübnan'ın istikrara kavuşmasını, bölgenin tehditlerle değil, imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vefatının seneidevriyesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet dileyen Dervişoğlu, Demirel'in bir ömür Türkiye için gayret ettiğini anlattı.

Dervişoğlu, hukuk sistemine yönelik eleştirilerini dile getirerek, Türkiye'de bir vatandaşın belki 1, belki 5 sene sonra adaleti bulabildiğini savundu.

Serbestlik, hürriyet ve istiklalin ancak refahla mümkün olabileceğini söyleyen Dervişoğlu, bunun yolunun da adalet olduğunu belirtti.

"Bunun adı 'zararına üretim'dir"

Tarım politikaları üzerine değerlendirmelerini aktaran Dervişoğlu, Türkiye'nin, nüfusunun 5-6 katını besleyebilecek topraklara sahip olduğuna dikkati çekti.

Son 24 yılda tarımın gerilediğini savunan Dervişoğlu, AK Parti'nin tarım politikasının iflas ettiğini ileri sürdü.

Çiftçi örgütlerinin hesaplamalarına göre son bir yılda tarımsal girdi maliyetlerindeki artış oranı yüzde 34 iken, buğday alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 22 artırıldığını hatırlatan Dervişoğlu, "Bunun adı 'zararına üretim'dir. Zararına üretimin sonucu ise Anadolu'nun evlatlarının aç bırakılması, vatan toprağının sahipsizleşmesidir." sözlerini sarf etti.

Müsavat Dervişoğlu, üreticinin, mevcut şartların devam etmesi halinde gelecek yıl ekim yapamayacağını söylediğini kaydederek, üretimden çekilen her çiftçinin "ülkenin ithalata daha fazla bağımlı hale gelmesi" anlamına geldiğini vurguladı.

Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyumu atanmasını da değerlendiren Dervişoğlu, "Kendi savurganlığınızı, kendi saltanatınızı gizlemek için illa milletin önüne birilerini atmak mecburiyetinde hissediyorsunuz kendinizi. Ne yapacaksınız şimdi? Milletin önüne tavukları, civcivleri mi atacaksınız? Horozları FETÖ'cülükle, ajanlıkla, kümeslerinden çıkmadıkları halde dış mihrakların maşası olmakla mı suçlayacaksınız?" sorularını yöneltti.

Dervişoğlu, birilerinin bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" diyerek miting düzenleme cüretini göstereceğini söyledi.

Milletin gözünün önünde terör örgütüne ve teröristlere özgürlük istemenin suçu ve suçluyu övmek olacağını anlatan Dervişoğlu, "Plan çok açık, oynanan oyun da çok nettir. Onlar, Kürt kardeşlerimi İmralı'daki o terör hükümlüsüne, o bebek katiline tebaa yapmak istiyorlar. Ben, 'Bu en çok Kürt'e hakarettir' diyorum." ifadesini kullandı.

"Abdullah Öcalan gibi bir caniye özgürlük vermek, miting meydanlarında ya da Meclis'te elde edilmiş çoğunlukla olabilecek bir iş değildir" sözlerini sarf eden Dervişoğlu, bunu milletin isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini belirtti. Dervişoğlu, "Buna özgürlük isteyen sağda solda miting yapacağına hiç zaman kaybetmeden referandum yapsın." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, grup toplantısının ardından salondan ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un erken seçim tartışmalarına yönelik ifadeleri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki değerlendirmelerinin anımsatılması üzerine Dervişoğlu, "Sayın Bahçeli, 'seçim zamanında' demedi. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarih arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katlıyorum. Böyle seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime 'erken seçim' diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyorum. Yine bir satranç oynanıyor yani." görüşünü paylaştı.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "çerçeve yasa" çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise "Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var, o senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar." dedi.

Öte yandan grup toplantısının yapıldığı salonun sıralarına Türk bayrakları konuldu. Partililer, Dervişoğlu'nu salona girişinde bayrakları sallayarak karşıladı. Dervişoğlu da konuşmasının son bölümünü elindeki Türk bayrağını sallayarak tamamladı.