Dervişoğlu: Asgari ücret en az 29 bin 850 TL olmalı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, dün, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı davada tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Ancak ifade etmeliyim ki biz, hukuka uygun olmayan bir tutuklamanın, aylarca süren hak mahrumiyetinin tahliye ile neticelenmesine değil, Ümit Özdağ'ın Silivri'den kurtulmasına seviniyoruz. Tekrar aramıza hoş geldin diyoruz. Siyasi tarih, bu tutuklamayı birçok yönüyle ele alıp, sorgulayacaktır. Ne için yapıldığını, neye hizmet ettiğini, kendi içinde hangi stratejileri barındırdığını hiç şüphesiz değerlendirecektir. Hürriyet lütuf değildir, keyfekeder bir iş değildir, piyango hiç değildir. İşte tam da bu yüzden, bu devran son bulmalıdır. Onu da hep birlikte yapacağız. Kurulan tuzakları bozacak, zalim devlet zihniyetinden arınıp, adil devletin temellerini atacağız" dedi.

'EN ÖNEMLİ MİLLİ DAVALARIMIZDAN BİRİ BUDUR'

Ardından bölgede yaşanan gelişmelere değinen Dervişoğlu, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu işaret ederek, "Neredeyse kafamızın üstünden füzeler ve savaş uçakları geçiyor. Ancak ben bugünkü sözlerime, bu hafta sona erecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı vesilesiyle, eğitim davamız ile başlayacağım. Çünkü bu üstümüzden geçen füzelere, savaş uçaklarına, istihbarat ve iletişim ağlarına bakarken, iki ülke arasındaki teknolojik farkı görmemiz gerekiyor. Dünyanın gittiği yönü ve bu yönün ülkelere, milletlere, toplumlara ve bireylere etkisine bakmamız gerekiyor. İnkişaf, terakki, modernleşme, kalkınma, çağdaşlaşma, ne derseniz deyin; 21'inci yüzyılın ilk çeyreği geride kalmışken 'Bugün biz neredeyiz, yarın nerede olacağız?' sorusunu sormadan yapılacak siyasetin bir anlamı yoktur. Bugün de, yarın da değerli olan soru budur. Yanıt ise nesillerimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimize ilişkindir. En büyük, en önemli ve en vazgeçilmez milli davalarımızdan biri budur" diye konuştu.

Türkiye'de 7 yıldır kararlılıkla sürdürülen bir ekonomik kriz olduğunu öne süren Dervişoğlu, "Mutfaktaki sönmeyen yangın ve onun en önemli parçası sadakaya dönmüş maaşlar. Ülkemizde maalesef asgari ücret, bu yoksulluk ve korku siyasetinin en temel araçlarından birisidir. Çünkü Erdoğan Türkiye'sinde asgari ücret, artık istisna değil, kuraldır. Bu kural da, çalışan nüfusumuzun yüzde 80'i ya asgari ücretle çalışıyor ya da asgari ücret sınırında maaş alıyor. Bugün 22 bin 105 liralık bir asgari ücret vardır. Ocak ayından bu yana çalışanlar alım gücünü yarı yarıya kaybetmiştir. Mayıs ayı itibarıyla asgari ücret, açlık sınırının ortalama 3 bin 500 lira altına düşmüştür. Maaş düzeyi böyle giderse yıl sonuna kadar asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark, tam 8 bin TL'ye ulaşacaktır. Bakınız, burada artık bir insanlık dramından bahsediyorum. Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bu güncelleme ihtiyacını İYİ Parti olarak ilk defa biz ifade ettik. 2025 yılı için bizim asgari ücret talebimiz 28 bin TL idi. Yüzde 21'lik enflasyon hedefinde bir sapma olursa, bu rakam temmuz ayında güncellenmeli demiştik. Bugün enflasyon hedefi, önce yüzde 24'e, sonra da yüzde 29'a çıkmıştır. Arada neredeyse yarı yarıya bir sapma mevcuttur" ifadelerini kullandı.

'DEVLET, BU ÜCRET ARTIŞINI ACİLEN GERÇEKLEŞTİRMELİ'

Asgari ücretin, hem çalışanı hem de işvereni zorladığını belirten Dervişoğlu, "Bu ekonominin hiç kimse için refah üretememesinden kaynaklanmaktadır. Konuşulacak her rakam çalışan için yetersiz, işveren için ise fazla gelmektedir. O halde yapılması gereken şey bellidir. Devlet vatandaşını bir bütün olarak düşünmelidir. Ücretliye en az insanlık sınırında bir hayat fırsatı vermelidir. Üreticinin, sanayicinin, esnafın da bu yükle zaten zor bela çevirdiği çarkların durmasına da müsaade etmemelidir. Bu lütuf değil haktır. Bu asıl toplumsal bekamızdır. Devlet, bu ücret artışını acilen gerçekleştirmeli, işverene de bu konuda somut destek vermelidir. Sözün özü, İYİ Parti'nin bu konudaki önerisi açıktır. Asgari ücret, yılda iki defa güncellenmelidir, bu yasal bir zorunluluk olmalıdır. İkincisi ise, bu rakam belirlenirken, hem işçi, hem işverenin hali birlikte düşünülmelidir. İşverenin üzerindeki yük, devlet tarafından omuzlanmalıdır. Vergi muafiyeti mi, doğrudan destek mi; hepsini yapmaya, imkanlar ve yasalarımız müsaittir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.