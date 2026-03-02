Dervişoğlu: Akaryakıta zam yaparsanız, hayatı yaşanmaz kılarsınız

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu petrol fiyatlarında artış yaşandığını kaydederek, "Savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız, işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Osmaneli Belediyesi Sakarya Salonu'ndaki yemekte Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılıç, Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sevim Elif Babaoğlu, Şehit Ailesi ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı ile partililer yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi üzerinden hükümeti eleştirdi. Emeklilere dini bayramlarda asgari ücretin yarısı kadar ikramiye verilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Bugün Ramazan, bereketli sofraları paylaşıyoruz. Ama ramazan bittikten sonra Allah'ın izniyle bayrama kavuşacağız. Emeklilerimizin bir beklentisi var bu bayrama dair. Bir ikramiye beklentisi vardı. Zaten emeklilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz, asgari ücretlilerimiz geçimlerini zor temin edebiliyor, tencerelerini büyük bir güçlükle kaynatabiliyorlar. O sebeple bayramda bir ikramiye beklentisi vardı. Biz de İYİ Parti olarak bu beklentinin karşılanabilmesi ve emeklinin arzuladığı bir biçimde süreci yönetilmesi noktasında katkı vermeye çalışıyoruz. 2018 yılında bu emekli ikramiyesi verildiğinde ki biliyorsunuz 1000 liraydı o zaman, asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ediyordu. Ayrıca o gün verilen 1000 liranın bugünkü karşılığı 250 dolardı. Emekliye verilecek olan bu ikramiyeyi 'bir lütufmuş gibi göstermesinler' diye düşünerek dedik ki: 'Buna bir usul getirelim. O usulü uygulayalım ve emekli her bayramda asgari ücretin yarısını alsın'. Yani bugün asgari ücret 28 bin liraysa, Ramazan Bayramı'nda 14 bin lira alsın, Kurban Bayramı'nda da yine 14 bin lira alarak iki bayramda bu asgari ücrete tamamlansın. Hiç olmazsa emekli elini cebine attığında bayramda torununa harçlık verebileceği bir imkana kavuşsun. Bekledik, her bayram öncesinde konuşuluyor. Hükümet şöyle diyor; 'Tayyip Erdoğan acaba ne diyecek' diye millet düşünüyor. Emekli bayramda ne alacağını bilsin. Asgari ücretin yarısı olduğunu, bu sene asgari ücret neyse onun yarısını, seneye asgari ücret neyse onun yarısını alsın" dedi.

'HÜKÜMET EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ARTIRMAMA KARARI ALMIŞ'

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, Ramazan Bayramı'nın ardından haksızlıkları sokak ve meydanlarda dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Yani kimse emekliye hak ettiği ikramiyeyi ve aylığı lütufmuş, bağışmış gibi dağıtmasın. İstediğimiz buydu. Ama aklınızın ucundan bile geçmedi. Bu kadar ağır yaşam koşullarına, enflasyon baskısına ve geçim sıkıntısına rağmen yoldayken haber aldım. Hükümet emekli ikramiyesini artırmama kararı almış. Sebebi de 'memleket ekonomik açıdan zor durumdaymış' Geçen sene verilen 4 bin liraya bu sene de devam edilecekmiş. Peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum; memleket zor durumda da senin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütçesi bu zorluğa bağlı olarak geçen yıldan farklı bir biçimde artırılmadı mı? Sana var da emekliye mi yok bu memleketin imkanı? Senin sarayında günde 58 milyon harcanıyor, emekliye vereceğin bin lira farkın bu memlekete maliyeti 16 milyar lira. Kendine alan ve vatandaşından esirgeyen imkanları, kaynakları, ondan söğüşleyerek kendi cebine aktaran adamları ülkeyi yönetmeye devam etmelerinin artık imkanı kalmamıştır. Emekli de hakkını alacaktır, asgari ücretli de hakkını alacaktır. Bu memleketin gençleri, geleceğe dair büyük umutlar yeşertebilecek şekilde yaşadıkları memlekete tutunacaklardır. Bunu engelleyen kimse varsa da artık yolun sonuna geldiğini idrak etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin bu dertlerden kurtulmasının tek yolu bu iş başında bulunan iktidardan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmaktan geçer. Bunu gerçekleştirmek için dava arkadaşlarımızla birlikte Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Ramazanda iftar sofralarından buluşuyoruz. Ramazandan sonraki süreçlerde de sokaklarda ve meydanlarda bu ülkenin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İRAN SAVAŞI VE PETROL FİYATLARI

Dervişoğlu konuşmasında, İran savaşına ve yükselen petrol fiyatlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bakın şimdi İran'da yaşanan olaylar münasebetiyle petrol fiyatları artıyor ve dünyada büyük bir kriz çıkma ihtimali de söz konusu diye gazeteler yazıyor, televizyon yorumcuları da anlatıyor. Petrol fiyatları artınca akaryakıt fiyatları da pek tabiidir ki artabilir düşüncesini hakim kılmaya çalışıyorlar. Evet, doğrudur, petrol fiyatları artacaktır ama hükümete buradan uyarıda bulunuyorum. Zaten dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor benim çiftçim. Eğer petrol fiyatlarının artmasına bağlı olarak bu fiyatları pompaya yansıtırsanız zaten ektiği ürünü arzuladığı bir biçimde satamayan çiftçimizi çok daha fazla mağdur edersiniz. O sebeple ne olursa olsun zaten bir depo mazotun üçte birini bizden 'vergi diye' alıyorsunuz siz. 3,5 milyar litre mazot tüketiyor benim çiftçim ve buna karşılık da bu devlete 85 milyardan fazla vergi ödüyor. Bir de savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız. Hükümete buradan 'uyarı uyarı' diyoruz, hiç bir türlü uyandıramıyoruz uyuyanları. Hükümete buradan samimi bir Türk vatandaşı olarak sesleniyorum; zaten bu memleketin insanını yeteri kadar mağdur ettiniz, hiç olmazsa yaşayamaz hale getirmeyin diyorum. O sebeple, ne olursa olsun zaten bir depo mazotun üçte birini bizden vergi diye alıyorsunuz siz. 3,5 milyar litre mazot tüketiyor benim çiftçim ve buna karşılık da bu devlete 85 milyardan fazla vergi ödüyor. Bir de savaştan kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışı pompaya yansıtırsanız, işte o zaman bu memleketin insanları için hayatı yaşanmaz kılarsınız"

İftar yemeğinin ardından Dervişoğlu, Osmaneli'nden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı