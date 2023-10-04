Depremzedelere İşsizlik Ödemesi Yapılmalı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Deprem öncesinde bir işte çalışıp, deprem nedeniyle işini kaybeden yurttaşlarımıza 1 sene boyunca başka hiçbir koşul aranmadan işsizlik ödemesi yapılabilir. Bunun fona hiçbir yükü olmayacaktır. Böylelikle işsizler dışında her şey için kullanılan fon amacına uygun bir şekilde kullanılmış olur" dedi.

Depremin etkilediği 11 ilde işsizlik ödeneğine başvuran her 3 kişiden 2'sinin başvurusu reddedildi. CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, deprem bölgesi için yeni bir düzenleme yapılarak işini kaybeden depremzedelere 1 yıl boyunca işsizlik maaşı bağlanmasını istedi.

Ağbaba, depremin etkilediği illerdeki işsizlik ödeneği başvurularını şöyle değerlendirdi:

"BAŞVURU YAPAN HER ÜÇ DEPREMZEDEDEN İKİSİNİN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ"

"Depremde 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Depremin yarattığı acılar yetmiyormuş gibi depremzede vatandaşlarımız şimdi de ekonomik zorluklar ve işsizlikle boğuşmak zorunda kalıyor. Depremden sonra vatandaşlarımız yalnızca sevdiklerini, evlerini kaybetmedi; aynı zamanda işlerini de kaybetti. Depremin etkilediği 11 ilde Ocak-Temmuz döneminde toplam 162 bin 809 depremzede yurttaşımız işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu yurttaşlarımızın yalnızca 56 bin 652'si işsizlik ödemesi alabildi. Başvuru yapan her üç depremzededen ikisinin işsizlik ödeneği başvurusu reddedildi.

"DEPREMİN İSTİHDAMA EN OLUMSUZ YANSIDIĞI İLLER HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA VE ADIYAMAN İLLERİ OLMUŞTUR"

TOBB verilerine göre depremin istihdama en olumsuz yansıdığı iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illeri olmuştur. Hatay ilinde geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine, Kahramanmaraş'ta çalışan sayısı 147 binden 104 bine, Malatya'da 95 binden 71 bine Adıyaman'da istihdam 55 binden 48 bine gerilemiştir. Depremin vurduğu 4 ilde ortalama her 3 kişiden 1'i işini kaybetmiştir. AKP iktidarı en zor dönemlerinde yurttaşı yalnız bırakıyor. On binlerce kişi işsiz kalmış, ortada ayakları yere basan bir istihdam politikası yok. Pandemi oluyor vatandaş maske bulamıyor, aşı yaptıramıyor, deprem oluyor devletin kurumları ortadan kayboluyor. Bu devlet yalnızca vergi toplamak için mi var?

"DEPREM NEDENİYLE İŞİNİ KAYBEDEN YURTTAŞLARIMIZA 1 SENE BOYUNCA BAŞKA HİÇBİR KOŞUL ARANMADAN İŞSİZLİK ÖDEMESİ YAPILABİLİR"

Türkiye'de işsizlik ödemesi alma koşulları ağır. Bu koşulların mutlaka hafifletilmesi gerekiyor. Genel bir düzenleme yapılması şart olmakla birlikte, bu yapılamıyorsa bile deprem öncelikli olmak üzere özel bir düzenleme yapılabilir. Deprem öncesinde bir işte çalışıp, deprem nedeniyle işini kaybeden yurttaşlarımıza 1 sene boyunca başka hiçbir koşul aranmadan işsizlik ödemesi yapılabilir. Bunun fona hiçbir yükü olmayacaktır. Böylelikle işsizler dışında her şey için kullanılan fon amacına uygun bir şekilde kullanılmış olur."