Depremin vurduğu Hatay'da oy verme işlemi başladı

Depremin vurduğu Hatay'da 08.00 ile oy verme işlemi başladı, il genelinde 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek. Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandıkta kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalarda ise kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor. Konteyner seçim alanlarından 66'sının bulunduğu Antakya ilçesinde vatandaşlar, saatlerin 08.00'ı göstermesiyle birlikte Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde kurulan konteyner seçim alanlarına gelerek oy kullanmaya başladılar. - HATAY