DEM Parti Milletvekilleri Yeni Anayasa İçin Çağrı Yaptı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, yeni anayasaya işçiler, kadınlar, gençler katkı sağlarsa ancak o zaman temel hak ve özgürlükler bakımından, sosyal haklar bakımından içerik kazanabileceğini söyledi.

Çiftyürek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 52'inci yıl dönümünde andı.

Sosyal yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftyürek, bu konunun her seçim döneminde iktidar partileri tarafından propaganda malzemesi yapıldığını belirterek, sosyal yardımların devletlerin keyfiyetinde olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, sosyal devlet kavramıyla 1961 Anayasası ile tanıştığını, sendikaların kuruluşu, işçi hakları, sosyal haklar, temel hak ve özgürlüklerin de 1961 Anayasası ile ülke gündemine geldiğini dile getiren Çiftyürek, bu anayasadan sermayenin rahatsız olduğunu, ardından darbeyle 1982 Anayasasının kabul edildiğini kaydetti.

Çiftyürek, 1982 Anayasasıyla "kimsenin nefes alamadığını" öne sürerek, "Eğer dipten gelen dalga olarak, işçi, emekçiler, kadınlar, gençler yeni anayasaya içerik katacaksa o zaman yeni anayasa sosyal içerik bakımından, temel hak ve özgürlükler bakımından, Kürt halkının talepleri bakımından, Alevi halkının talepleri bakımından da içerik kazanacaktır." dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da düzenlediği basın toplantısında, 14 Haziran 2018'de babasının ve iki kardeşinin öldürüldüğünü hatırlatarak, geçen 6 yıla rağmen adil ve tarafsız yargılanma taleplerinin karşılanmadığını savundu. Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar'ın 846 gün Şanlıurfa Adalet Sarayı önünde sürdürdüğü eyleme, 95 gündür de Adalet Bakanlığı önünde devam ettiğini aktardı.

Şenyaşar, 24 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te Adalet Bakanlığı önünde haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan bütün kesimler adına basın açıklaması yapacağını bildirdi.