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Ahmet Davutoğlu, Ankara'da çiftçilerle bir araya geldi

Ahmet Davutoğlu, Ankara'da çiftçilerle bir araya geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek tarım sorunlarını dinledi, hasat alanında biçerdöver kullandı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sarıoba Mahallesi'nde çiftçilerle görüştü. Üreticilerle görüşen Davutoğlu, tarım sektöründe yaşanan sorunları dinledi. Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, artan girdi maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almakta güçlük çektiğini ifade etti. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, partisinin bu alandaki çözüm önerileri ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

DAVUTOĞLU, BİÇERDÖVER KULLANDI

Programın devamında hasat alanına geçen Davutoğlu, tarlada incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Üreticilerle birlikte hasat sürecini takip eden Davutoğlu, çiftçilerle sohbet ederek biçerdöver kullandı.

Polatlı'daki temaslarını sürdüren Davutoğlu, daha sonra Ziraat Odası, Polatlı Ticaret Borsası ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde hasat dönemi, buğday fiyatları ve üreticilerin yaşadığı sorunlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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