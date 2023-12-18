Davutoğlu, Küresel Aydınların Gazze Soykırımına İlişkin Vicdan Bildirgesi'ni açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 40 ülkeden 115 kişinin katılımıyla hazırladıkları "Küresel Aydınların Gazze Soykırımına İlişkin Vicdan Bildirgesi" ile Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası kurumlar nezdinde girişimde bulunduklarını söyledi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 75 gündür insanlığın gözü önünde tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birinin işlendiğini belirtti.

Soykırımın durdurulması için uluslararası toplum nezdinde temaslarda bulunduklarını anlatan Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı ilk günden itibaren dünya çapında tanınan, geçmişte beraber çalıştığı devlet adamları, uluslararası hukukçular, akademisyenler, aktivistler ve sivil toplum örgütleriyle sürekli temas halinde olduklarını aktardı. Yaklaşık bir aydır süren temaslar kapsamında çok sayıda çevrim içi görüşme yaptıklarını dile getiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir tempoyla çalıştık ve Gazze'deki soykırımı durdurmak için uluslararası 115 imzacının katıldığı Küresel Vicdan Bildirgesi'ni yayınladık. Şu anda tüm dünyada yaklaşık 40 ülkeden 115 imzacı, medya organlarını kullanarak başta Birleşmiş Milletler (BM) ve üye ülkeler olmak üzere her kanaldan insanlığa bu çağrıyı iletiyorlar. 115 imzacı şu konuda müttefik oldu: Gazze'de yürütülmekte olan saldırılar sıradan çatışma değil bir soykırımdır. 115 imzacının bu gerçeği haykırması başlı başına çok önemlidir. Hepimizin ittifak ettiği husus, Gazze'de yürümekte olan süreç bir soykırımdır ve soykırım muamelesi görmelidir."

Davutoğlu, başta ABD ve İngiltere olmak üzere İsrail'e silah gönderen ülkelerin tüm sevkiyatlarının durdurulması, Gazze'de yetim ve yaralı kalan çocuklarla ilgili acil bir eylem planı hazırlanması, başta hamile kadınlar olmak üzere Gazze'de hastane yetersizliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Filistinliler ile Gazze'de yerlerinden edilen insanlar için acil programlar uygulanması için BM, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlara çağrı yaptıklarını söyledi.

Arzu edenlerin de katkıda bulunması için bildiriyi imzaya açtıklarını ifade eden Davutoğlu, "Ümit ederiz ki Türkiye dahil tüm dünyadan imza sayısı çok daha önemli sayılara ulaşacaktır. Önemli olan insanlık vicdanının harekete geçmesi. Bizim siyasi bir gücümüz yok ama vicdani bir gücümüz, sesimiz var." diye konuştu.

Bu soykırıma karşı bir nebze olsun engelleyici bir tutumun ortaya çıkmasını umut ettiğini belirten Davutoğlu, "İnşallah bir gün Gazze'de bu soykırım sona erecek ve nasıl geçmişte Nazi soykırımını yapanlar mahkeme önüne çıktıysa bu soykırımı yapanlar da mutlaka mahkeme önüne çıkacak. Her dinden her milletten 115 imzacının 'bu bir soykırım' demesi başlı başına devrim mahiyetinde bir tanımlamadır." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile milletvekilleri de yer aldı.