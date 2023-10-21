Davutoğlu, Bahçeli'nin Gazze açıklamalarını destekledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze'de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesinde rol alması gerektiğine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek verdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze'de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."