Davutoğlu Ankara'daki Terör Saldırısını Lanetledi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen terör saldırısını lanetledi. Yaralanan güvenlik güçlerine acil şifalar dileyen Davutoğlu, ülkenin her türlü beladan korunmasını temenni etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:
"Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin."