Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" şarkısını seslendirdi. Sözcü Kalın, daha öncesinde şehitler için Mağusa Limanı gibi bir çok türküyü seslendirmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika