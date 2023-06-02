Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" şarkısını seslendirdi. Sözcü Kalın, daha öncesinde şehitler için Mağusa Limanı gibi bir çok türküyü seslendirmişti.