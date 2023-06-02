Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" şarkısını seslendirdi. Sözcü Kalın, daha öncesinde şehitler için Mağusa Limanı gibi bir çok türküyü seslendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Kalın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title