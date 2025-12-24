Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye devlet politikası haline geldi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak terörün Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyet yüklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ve 2. Türkiye- Azerbaycan Yatırım Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "İki Devlet, Bir Millet" anlayışıyla stratejik bir müttefiklik düzeyinde olduğunu vurgulayarak bu statünün Şuşa Beyannamesi ile tescillendiğini hatırlattı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 8 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, petrol fiyatlarındaki konjonktürel etkiler nedeniyle bu yıl sınırlı bir düşüş beklense de 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin korunduğunu söyledi. Karşılıklı yatırımların toplamda 40 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Yılmaz, Türk müteahhitlerinin Azerbaycan'daki proje hacminin ise 20 milyar doları aştığını kaydetti.

"KEK toplantısında 110 maddelik eylem planı imzalandı"

Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında yeni bir eylem planının imzalandığını açıklayan Yılmaz, 110 maddeden oluşan planın serbest ticaret imkanlarının araştırılmasından enerjiye, tarımdan sağlığa kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl imzalanan 120 maddelik eylem planının yüzde 78'inin tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, "Bu oran iş birliğimizin ne kadar somut ve güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Orta Asya'yı kapsayan bir kalkınma koridoru olduğunu, projenin Türk dünyasıyla doğrudan bağlantı açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Yılmaz, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik ve jeopolitik vizyonunda kritik rol oynadığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye devlet politikası haline geldi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Yılmaz, terörün Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyet yüklediğini söyledi. Terörün sona ermesinin yalnızca güvenlik değil, kalkınma, demokrasi ve sosyal refah açısından da hayati olduğunu belirten Yılmaz, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Enflasyon ve ekonomi: Düşüş eğilimi sürüyor

Kasım ayında enflasyonun yüzde 31.1'e gerilediğini açıklayan Yılmaz, Aralık ayı öncü göstergelerinin de olumlu olduğunu söyledi. Ocak ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 30'un altının, 2026 sonunda ise yüzde 20'nin altının hedeflendiğini belirten Yılmaz, 2027'de tek haneli enflasyon için kararlı olduklarını vurguladı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulana kadar mücadelemiz sürecek"

Yılmaz, Gazze'de yaşananların açık bir soykırım olduğunu, Türkiye'nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin iki devletli çözümden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Türkiye'nin COP31 İklim Zirvesi'ne 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağını açıklayan Yılmaz, zirvenin yeşil dönüşüm ve yeşil finans açısından Türkiye için önemli fırsatlar sunacağını söyledi. - BAKÜ