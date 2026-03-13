Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mardin'de iftar programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şu anda bölgemiz maalesef bir ateş çemberi ve bunun içinde ülkemiz adeta bir istikrar adası konumunda." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen vefa iftar programında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Mardinlilere ileten Yılmaz, ramazan ayının son haftasına girildiğini belirterek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirtti.

Mardin'in tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim şehirlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Mardin'in tarihine bakıldığında güçlü bir vakıf ve dayanışma geleneğiyle karşılaşılır. Camilerin, medreselerin ve imaretlerin etrafında şekillenen bu kültür paylaşmayı, ihtiyaç sahibini gözetmeyi ve toplumsal sorumluluğu hayatın merkezine yerleştiren bir anlayışı yansıtır. Ramazan ayı bu geleneğin en canlı şekilde hissedildiği zamanlardan biridir." diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının vatandaşla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Yılmaz, teşkilatların milletin taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştığını aktardı.

AK Parti'nin siyaset anlayışının millet merkezli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kapısı millete her daim açık olan bu teşkilat hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını yerinde görerek çözüm üretmek için gayret sarf ediyor. AK Parti'nin siyaset anlayışı da her zaman böyle olmuştur. Bizim siyasetimizi kuran da rotasını çizen de bu aziz millet olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik, demokrasinin de kalkınmanın da temelidir"

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun aynı zamanda bölgede huzur ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, "Terörün gündem olmaktan çıktığı, sivil siyasetin demokratik siyasetin ve huzurun egemen olduğu bir ortam aynı zamanda temel hak ve hürriyetlerimizi çok daha rahat bir şekilde yaşayacağımız kalkınmamızı çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimiz bir ortam demektir. Her zaman söylüyorum, bugün de altını çizmek isterim. Güvenlik, demokrasinin de kalkınmanın da temelidir. Huzurlu ve güvenli bir ortamınız olmalı ki demokratik haklarınızı da en güzel şekilde yaşama imkanı olsun." değerlendirmesinde bulundu."

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Huzurun olmadığı yerde bırakın başka yerlerden sermaye gelmesini, yatırım gelmesini, mevcut sermaye başka yerlere kaçar gider. Nitelikli insan tutamazsınız. Dolayısıyla huzurun, güvenin olduğu ortam aynı zamanda kalkınmanın hızlandığı ortamdır. Yıllar yılı teröre büyük kaynaklar harcadık. Bir hesaba göre 2 trilyon doların üzerinde bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz. Şimdi inşallah tam tersine bu kayıpları bir tarafa bırakıp kaynaklarımızı çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için harcamamız gereken bir dönemdeyiz ve inşallah hem Terörsüz Türkiye'yi hem de terörsüz bölgeyi başaracağız, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu hedef farklı kimliklerin, inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı bu coğrafyada barışın, güvenliğin ve kardeşliğin daha güçlü şekilde kök salması anlamına gelmektedir."

"Bölgemizin normalleşmesini arzu ediyoruz"

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin bu hedefin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bu yana belli bir vakit geçti. Belki bazı insanlar nereden böyle bir şey gelişti diye düşündüler ama son dönemde yaşadıklarımız herhalde bu inisiyatifin, bu çabanın ne kadar anlamlı olduğunu herkesin daha iyi idrak etmesini sağlamıştır. İran'a yönelik saldırılar ve ardından yaşanan karşılıklı misillemeler ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimle birlikte bölgesel istikrar açısından ciddi riskler doğurmuştur. Şu anda bölgemiz maalesef bir ateş çemberi ve bunun içinde ülkemiz adeta bir istikrar adası konumunda. Cenabıallah bu istikrarımızı, bu huzurumuzu muhafaza edenlerden eylesin. Bu çatışmaların birçok insani, ekonomik ve çevresel maliyet üreten, bölgesel yayılma riski ortaya koyan, bölge refahını, istikrarını, küresel istikrarı tehdit eden bu sürecin bir an önce sona ermesini ve bölgemizin normalleşmesini arzu ediyoruz."

"Ateşkes bir an önce sağlanmalı"

Yılmaz, "Bu süreçte Türkiye olarak başından beri ihtilafların savaş ve çatışma yerine diplomasiyle, müzakereyle çözülmesi noktasında her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Mardin'den, bu barış şehrinden, bu farklılıkları bir arada kardeşçe yaşatan şehirden bir kez daha sesleniyoruz. Bu ateşkes bir an önce sağlanmalı. Taraflar sorunlarını masada müzakere yoluyla, diplomasi yoluyla çözmelidir. Adil bir barış ise herkesin lehinedir." dedi.

"Cumhurbaşkanımız liderler diplomasisi yoluyla büyük bir çaba sarf ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli bir lider olarak her türlü gayreti sarf ettiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderler diplomasisi yoluyla büyük bir çaba sarf ediyor. Dışişleri Bakanlığımız, ilgili tüm kurumlarımız her türlü gayreti sarf ediyorlar. Taraflar bir diplomasi müzakere yolunu tercih ettikleri noktada Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreçlere her türlü katkıyı vermeye de hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Diğer yandan tabi ki ülkemizi, sınırlarımızı, insanımızı birinci önceliğimiz olarak korumaya, milli hassasiyetlerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Böyle bir hassas dönemde Türkiye'nin güçlü duruşunu sahada en iyi şekilde temsil eden yapıların başında teşkilatlarımız gelmektedir. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağ AK Parti'nin en büyük gücüdür. Biz gücümüzü bir takım uluslararası güç odaklarından almıyoruz. İçerideki bazı güç odaklarından da almıyoruz. Biz başından beri gücümüzü halktan aldık, milletten aldık. Bundan sonra da bu anlayış içinde devam edeceğiz inşallah."

Bakan Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da Türkiye'nin sadece kendi sınırlarını koruyan bir ülke olmadığını, dünyada adaletin sesi, bölgesinde ise oyun kurucu bir lider olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle Türkiye'nin artık masada ve sahada da çok önemli bir güç haline geldiğini belirten Işıkhan, "Kurulan kirli tezgahları bozan, mazlumun elinden tutan ve 'dünya beşten büyüktür.' diyerek küresel adaletsizliğe meydan okuyan bir irademiz var. Bu irade, milletinden aldığı güçle Türkiye'yi devler ligine taşımıştı. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. O da Türkiye Yüzyılı hedefi. Biz bu vizyonu Mardin'in çok kültürlü mirasıyla, hoşgörüsüyle ve çalışan insanlarıyla birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mardin'in dillerin ve dinlerin barış içinde yaşadığı tarihsel derinliğiyle dünyaya örnek bir şehir olduğunu dile getiren Işıkhan, kentin potansiyelini teşkilatın enerjisiyle birleştirerek kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Işıkhan, "Hedefimiz Mardin'in her bir ferdinin, her gencinin ve her emekçisinin bu büyük vizyondan payını almasıdır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu davaya gönül veren herkesten Allah razı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün teşrifleriyle Mardin'imizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin en güvenli noktada bulunduğunu ifade ederek, "İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında Mardin, 23 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin geleceğini sırtlayacak. Bugün burası güvendeyse, Türkiye güçlüyse, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindedir." dedi.

Programa, AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de katıldı.