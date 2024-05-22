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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenen taziye merasimine katıldıklarını belirterek, İran hükümeti ve halkıyla dayanışmanın devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da düzenlenen resmi taziye merasimine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katıldıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve hükümet yetkililerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin en derin taziye dileklerini sunarak, dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elim kazanın hemen akabinde Türkiye olarak arama kurtarma faaliyetlerine verdiğimiz destekten dolayı, İran Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize şükranlarını ifade etmişlerdir. Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine tekrar başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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