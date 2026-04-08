Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye bu dönemde hem caydırıcı gücünü arttıran hem de diplomasiyi, barış siyasetini, hukuktan, adaletten yana ilkesel tutumunu çok güçlü bir şekilde ortaya koyan bir ülke. Dolayısıyla her bakımdan Türkiye, önümüzdeki dönem güvenlik mimarisinde çok daha etkili bir rol oynayacak." dedi.

Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Avrupa'da güvenlik mimarisinin yeniden tartışıldığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye bu dönemde hem caydırıcı gücünü arttıran hem de diplomasiyi, barış siyasetini, hukuktan, adaletten yana, ilkesel tutumunu çok güçlü bir şekilde ortaya koyan bir ülke. Dolayısıyla her bakımdan Türkiye önümüzdeki dönem güvenlik mimarisinde çok daha etkili bir rol oynayacak." diye konuştu.

Dünyanın istikrarsızlaştığı bir dönemde "güvenli liman" olma vasfını güçlendirmenin daha farklı anlamlar ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Hem dünyadan gelecek sermaye için hem de nitelikli insan için bu güvenli liman vasfı, istikrarlı, iyi yönetilen bir ülke olma vasfı çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Orta vadede bunun etkilerini çok daha fazla göreceğiz. İşte İstanbul Finans Merkezi bağlamında da, ticaret bağlamında da, doğrudan yatırımlarda da bunları göreceğiz. Bu yönde de ciddi bir hazırlık içindeyiz. Bazı yeni düzenlemeler, yeni çerçeveler oluşturma hazırlığı içindeyiz. Bunlarla birlikte hem bu istikrarlı, güvenli liman olmamız hem de yeni yapacağımız bazı düzenlemeler, atacağımız adımlarla inanıyorum ki Türkiye önümüzdeki dönem çok daha güçlü bir cazibe merkezi olacak."

Küresel gelişmelerin gıda arzı üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, Türkiye'nin bu sürece hazırlıklı girdiğini, başta buğday, tahıl olmak üzere stokların iyi durumda olduğunu, gübre arzında sorun yaşanmadığını anlattı.

Yılmaz, geçen yıl yaşanan don ve kuraklık nedeniyle tarımda küçülme olduğunu hatırlatarak, bu yıl ise yağışların olumlu seyretmesinin gıda üretimdeki etkilerinin özellikle yaz döneminde daha fazla görüleceğini bildirdi.

Makroekonomik istikrarın sağlandığını, yatırım ortamını güçlendiremeye yönelik ilave adımlar atıldığını dile getiren Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığını, bürokrasinin azaltılması, yatırım ortamı ve süreçlerinin iyileştirilmesi, kolaylaştırılması için hazırlanan eylem planının hayata geçirildiğini ifade etti.

"Önümüzdeki dönemde İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere yeni yatırımların olmasını bekliyoruz"

Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı duruşu ve güvenli liman oluşunun dünyada da bir karşılık bulduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yansımalarından biri de doğrudan yatırımlar. FDI dediğimiz uluslararası doğrudan yatırımlar. Geçen yıl dünyada gelişmekte olan ülkelere yönelik FDI gerilerken Türkiye'ye yönelik FDI yüzde 12'nin üzerinde artış gösterdi ve 13 milyar doları geçti. Bugün geldiğimiz noktada son 23-24 yılda 290 milyar dolar civarında bir FDI'yi Türkiye'ye cezbetmiş durumda. Önümüzdeki dönemde de bunu artırıcı çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın Yatırım ve Finans Ofisi var. Orada da yeni bir strateji dokümanı hazırladık. Şu anda bizim toplam dünyadaki doğrudan yatırımlardan aldığımız pay yüzde 1 civarında. Bu AK Parti'den önce, Cumhurbaşkanımızdan önce yüzde 0,2 idi. Şu anda yüzde 1. Beş katına kadar çıkmış durumda küresel yatırımlardaki payımız. İyi bir gelişme gösterdik.

Önümüzdeki dönemde bunu 1,5'a çıkarmak istiyoruz ve daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Geçen yıl gelen uluslararası sermayenin de nitelikli olduğunun altını çizmek isterim. İmalat sanayine, ticarete, bir takım üretim alanlarına geldiğini görüyoruz. Gayrimenkulden ziyade daha üretken alanlara gelen bir sermaye akışı gördük. Önümüzdeki dönemde de özellikle bölgemizdeki bu gelişmelerle birlikte İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere yeni birtakım yatırımların olmasını, belli firmaların, bölgesel ofislerinin Türkiye'ye kaymasını bekliyoruz. Bu yönde de kolaylaştırıcı birtakım adımlar atacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgedeki savaş, yaşanan gelişmelerin "Terörsüz Türkiye"nin ne kadar isabetli ve öngörülü bir inisiyatif olduğunu daha iyi gösterdiğini belirterek, "Bölgemiz üzerinde emperyalist birtakım hesapların, tuzakların kurulduğu bir dönemde iç cephemizi güçlendirme, milli birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirme, kardeşliğimizi yüceltme, bunlar son derece kıymetli gerçekten. Bu noktada da Meclisimizin çalışması gerçekten takdire şayan." şeklinde konuştu.

Yılmaz, sürecin, sahadaki gelişmelere bağlı olarak yasal düzenlemelerin gündeme gelmesiyle devam edeceğini anlatarak, "Temenni ederiz ki en kısa sürede bu gerçekleşsin. Türkiye artık 40 yıldan fazla birçok kaynağını bu konuda heba etti biliyorsunuz. En büyük kaybımız da insanımız. Şehitlerimize bu vesileyle rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülkeyi bu terör belasından kurtarmamız hem demokrasimize hem kalkınmamıza hem uluslararası ilişkilerimize büyük bir güç verecektir. Bu konuda kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye istikrar üreten bir merkez adeta"

Özellikle kaosun, kargaşanın, çatışmanın, gerilimin olduğu dönemlerde dirayetli, tecrübeli liderliğin önemine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda ülkemiz için bir şans olduğu gibi bölgemiz ve dünyadaki istikrar adına da gerçekten bir şans. Bunu sadece Orta Doğu'da görmüyoruz. Ukrayna-Rusya bağlamında da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Putin'le çok kapsamlı bir görüşmesi oldu telefonda Sayın Cumhurbaşkanımızın. Sayın Zelenski'yi Türkiye'de ağırladık. Dışişleri Bakanımızla birlikte Suriye'ye gittiler. Bunlar önemli diplomatik açılımlar ve tüm dünyanın da dikkatini çeken tutumlar.

Türkiye olarak bizim pozisyonumuz çok net. Türkiye istikrar üreten bir merkez adeta. Bir istikrar merkezi. Barıştan, diplomasiden, müzakereden yana."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü anımsatan Yılmaz, Türkiye'nin daha adaletli bir küresel, ekonomik ve siyasi düzen arayan öncü ülkeler arasında olduğunu ve bu tavrıyla tüm dünyaya katkı sunduğunu kaydetti.

