Ağrı'da Erdoğan'ın yüzünü güldüren kalabalık: 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Alanda coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler, İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler" dedi.

Erdoğan, Dörtyol kavşağında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağrı'nın asırlarca irfana, kültüre, medeniyete, değerlere Ağrı Dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan serhat şehrinin, cesaretiyle yiğitliğiyle fedakarlığıyla hep örnek olduğunu söyledi.

Bu şehrin insanlarının çalışkanlıklarıyla sabırlarıyla duruşlarıyla farklarını gösteren birer metanet abidesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine, karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik."

Alandaki coşkuya dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Bu 40 bin ile 31 Mart'a yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her safhasını milletle birlikte verdikleri mücadelenin en yakın şahitlerinden birinin Ağrı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede. Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor."

"Bugüne kadar bunların bir eseri var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün adeta parasını verenin istediği gibi tepe tepe kullandığı bir araç olduğunu ifade ederek, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler, İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı, CHP'nin kifayetsiz, muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Mecliste oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı ne Van ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Bunların, iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için hiç Ağrıya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, ala dağlara, teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?"

Bir Ağrı türküsünden, "Ağlarken sen ağlamadın, derdime derttaş olmadın, sen bana gardaş olmadın" dizelerini okuyan Erdoğan, "Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın." ifadesini kullandı.

(Sürecek)