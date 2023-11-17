Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Açık ve net konuşacağım. 7 Ekim'den sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı, ne yazık ki öldürülmüştür. Neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika