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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler

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