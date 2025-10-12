Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi halen idrak edemedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi" dedi.

Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetimizin gayesi dışarıdan dostlarımızın sayısını artırmak içeride de milletimizin gönlünü kazanmaktır" dedi. Erdoğan "Görüşmelerimizde, ziyaretlerimizde, barış diplomasimizde uluslararası alanda müessir bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz. Ekonomide, ticarette, savunmada ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu bugün burada büyük bir gururla ifade etmek isterim; siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk. Önce Hakk'a sonra halkımıza güvendik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi" şeklinde konuştu.

"Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ana muhalefet partisi halen idrak edemedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadım. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan ülkemizi Batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı. Ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor, 'sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz' diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar. CHP Genel Başkanı ezkaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok?"

Hükümetlerinin Gazze ve İsrail politikasına yönelik ana muhalefet partisinin iftiralarda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Dün çıkmış yine şikayet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için 'Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı' iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'e ticareti 1.5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliği de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun bari bu milletin gururunu ayağa düşürme başkalarına çiğnetme. Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Hep söylüyorum bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz. Bu işler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, sizin iradenizi namusumuz şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye'yi ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından edilen dualarla 13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 projenin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. - TRABZON