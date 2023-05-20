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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan Politika Haberler

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