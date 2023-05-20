Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika