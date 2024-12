Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor, ama bunlar ne olup bittiğini bile takip etmiyor"

Katıldığı AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar? 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri, kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu? Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor, ama bunlar ne olup bittiğini bile takip etmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Ne diyor İstiklal Şairimiz Mehmet Akif; 'Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.' Bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin kardeşliğimizin yoludur, bu yol Türkiye'nin bir yıl gibi parladığı asli kodlarına döndüğü dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol gönül coğrafyamızda 'Aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan, gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur. Bu yol Alparslan'ın gayesini, Orhan Gazi'nin rüyasını, Fatih'in azmini, Kanuni'nin, Yavuz'un Abdülhamit'in dirayetini, gazinin mücadelesini gerçekleştirmenin gayret edenlerin yoludur. Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Medeniyetimizi yeniden ihya edecek beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını bünyesinde taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur. Biliyorsunuz bu vatan topraklarında bin yıldır varlığımızın her safhası kanla alın terinin birbirine karıştığı çetin bir mücadeleyle geçmiştir" dedi.

"Yeni bir dönem arifesindeyiz"

Yeni bir dönem arifesinde olunduğunu, çözülmesi ve aşılması gereken sıkıntılar olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Sadece bunlara takılıp kalırsak olmaz. Bir yandan mevcut sıkıntıları çözmekle uğraşırken, diğer yandan ülkemizin ve milletimizin önündeki yeni fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetineyiz. Biz bu iradeye sahibiz. Milletimiz, 22 yıldır girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak, bu iradeye sahip olduğunu göstermiştir. Kimi zaman günlük sıkıntıların konjonktürel dalgalanmaların, karamsarlık pompalayan kifayetsizlerin etkisiyle morali bozulan vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Şundan her bir insanımız emin olsun, Türkiye Cumhuriyetin 2'nci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz bu yeni dönemin geçici sancılarını geride bıraktığımızda inşallah çok büyük imkanlar yakalayacağız. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, metanet, cesaret, gayret ve biraz daha destek istiyoruz" diye konuştu.

"Sabrettik ve sabredenler zafere ulaştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli milletimizi umutsuzluk bataklığına sürükleme gayretinin arkasında bugünümüzle geleceğimiz arasındaki irtibatı koparma niyeti vardır. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen, aksine hepsine bir kulp takmak yoksa da öyleymiş gibi göstermek için uğraşan güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olacak bir yere savrulmuştur. Bunlar demiyorlar mıydı; 'Biz gelince bütün buradaki muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz' diyenler bunlar değil miydi? Biz ne diyorduk? 'Bu millet ensardır, onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, sahip çıkacağız.' Hamd olsun dediğimiz oldu. Şimdi ne oldu? Ensar yeniden geldiği yere kendileri üzülerek görüyoruz ki çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Eğer bizim bu sabrımızın olmasaydı bu olmazdı ama biz sabrettik ve sabredenler zafere ulaştılar. Bizim için asıl olan ülkeden, milletten kopuk şekilde kendi hayal dünyalarında yaşayan marjinallerin hezeyanları değildi. Bizim için asıl olan milletimizin ne dediği, ne istediği, neyi murat ettiğidir. AK Parti 23 yıldır bu istikamette yürüdüğü için başarılı olmuş, iktidarda kalmış, her bireye eşsiz hizmetler kazandırmış, her karış vatan toprağını sessiz eserlerle donatmıştır. Ülkemizi nasıl 2023 vizyonu ile buluşturduysak 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirmek de yine AK Parti kadrolarına nasip olacaktır. Tabii bunun için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. İslam'ın bugünkü Endonezya başta olmak üzere, Asya'nın derinliklerine nasıl yayıldığını hepiniz biliyorsunuz. İslam ahlakıyla mücehhez birkaç tüccar, örnek hayatları, ticaretleriyle 3-5 yıl içinde koskoca bir ülkedeki milyonlarca insanın hak diniyle müşerref olmasını sağlamışlardır. Sizlerin her birinizde örnek duruşunuzla milyonların kalbine AK Parti sevgisini muhabbetini ilmek ilmek öreceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik"

Erdoğan, "Şehrimizin sembol yerlerinden biri olduğu Anadolu coğrafyası son dönemlerde zalimlerin zulmünden kaçarak sığınanları da bağrına basmıştır. Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil, muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar? 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri, kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu? Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Şuanda Suriye'den gelen kardeşlerimiz şimdi neredeler, biz tekrar topraklarımıza dönüyoruz. Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp iki satır tarih okuyacak, bir iki makale karıştıracak vakitleri yok" ifadelerini kullandı. - SAKARYA